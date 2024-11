Calciomercato.it - Inter, fiammata Lautaro e brivido col Venezia (1-0): il Napoli è avvertito

Partita non semplice per l’contro il: i nerazzurri conquistano 3 punti preziosi grazie al guizzo diMartinez.distante un solo punto in classifica in vista del big match di domenica prossima Basta il guizzo diMartinez all’per avere la meglio sule accorciare il distacco dalla capolista. L’esultanza diMartinez (LaPresse) – Calciomercato.itPartita più complicata del previsto per i nerazzurri campioni d’Italia, che la sbloccano al 20? della ripresa grazie al colpo di testa vincente del capitano, servito alla perfezione dal cross telecomandato del solito Dimarco. Secondo gol consecutivo per, quinto in campionato e sesto complessivo in stagione compresa la Champions. Nel finale e allo scadere dei 7? di recupero,per l’e tutta San Siro sul gol annullato alper il tocco di mano di Sverko.