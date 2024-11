Salernotoday.it - Incidente in via Dei Principati: moto sbanda e finisce sull'asfalto

Leggi tutto su Salernotoday.it

E' stato registrato un nuovo, ieri sera, intorno alla mezzanotte, in via Dei, all’altezza del Trincerone: per cause da accertare, infatti, unata, finendo.I soccorsiSul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso una giovane, ferita