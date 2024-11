Ilrestodelcarlino.it - "Il fattore principale resta il prezzo"

Massimo Palli, socio del Gruppo Moreno, è davvero così difficile far avvicinare gli automobilisti cesenati al mondo delle auto elettriche? "In effetti spesso i clienti ci riportano criticità che al momento non paiono semplici da superare. A partire dal tema dei listini". I prezzi sono troppo alti? "Per un veicolo di fascia alta si parte da 25 – 28.000 euro e si cresce. Non si può negare che il tema sia importante e dunque in quest’ottica l’obiettivo deve essere quello più volte auspicato: fare in modo, anche attraverso gli incentivi all’acquisto, che i prezzi di listino scendano fino a diventare in linea con quelli degli altri tipi di motorizzazioni. Per favorire il ricambio del parco auto in circolazione serve andare in quella direzione: i dati mostrano che l’attenzione del mercato rispetto a questi aspetti è alta. C’è però anche un altro tema".