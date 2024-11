Francesco Gabbani autore per Mina | Un onore aver scritto parole e musica

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

CARRARAper: “Unper. Il cantpolistrumentista di Carrara firma ‘Buttalo via’, il nuovo singolo di: “Undi ‘Buttalo via’, il nuovo singolo di, fuori ovunque”. Il brano con testo edianticipa l’atteso album d’inediti in uscita il 22 novembre.gioca con i generi e gli stilili e continua a ricordarci fino a che punto il talento e la libertà siano importanti per affermare la nostra identità. È un modello di interprete per i musicisti come modello di coraggio e libertà per i ragazzi della generazione Z. Nel video la performance del ballerino Tommaso Stanzani gran protagonista. Dunqueper la divina dellaitaliana. Divina irraggiungibile.