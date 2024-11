Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Probabilmente Sainz partirà dalla pit lane”

La qualifica che sicuramente non si sognava in casa Ferrari. Sul circuito di Interlagos la pole è di Lando Norris su George Russell e Yuki Tsunoda, mentre Charles Leclerc è solo sesto mentre Carlostredicesimo, sempre se la sua auto sarà a disposizione per la gara delle 16.30. Ma nei box del Cavallino c’è ottimismo. Lo rivela lo stesso, intervistato a caldo dopo le qualifiche ai microfoni di Sky Sport, seppur in una situazione ben poco invidiabile: “Carlos riuscirà ad essere della gara, ma altrettantodovremo partirepit“. Sicuramente non la situazione che ci si sarebbe voluti attendere lo scorso venerdì. Questa operazione è dovuta anche al cambio di alcune componenti: “Questo ci darà più tempo per ripararla, ci darà più tempo per cambiare sia il cambio che il motore“.