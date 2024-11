Empoli D’Aversa | Contro il Como scontro diretto serve determinazione

Leggi tutto su Sportface.it

“Domani è una partita cruciale; ilnon ha lo stesso nostro obiettivo per il tipo di squadra che è. La classifica ci mostra che è uno se dovremo avere lanecessaria per cercare un risultato pieno. C’è bisogno di portare a casa il successouna squadra che, anche nell’ultima gara, ha dato filo da torcere alla Lazio. Nelle ultime partite abbiamo mostrato buone prestazioni, ora è il momento di ottenere anche i risultati“. Sono queste le parole del tecnico dell’Roberto, che si esprime nel corso della conferenza stampa alla vigilia della garail. “Iluna squadra ben organizzata, che gioca un calcio molto ordinato. Quei giocatori che hanno avuto una carriera come quella di Fabregas o si perdono per strada o diventano grandi allenatori, e io lo considero in questa categoria.