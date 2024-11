Quotidiano.net - Come votano i White Dudes, i maschi bianchi scelgono Harris. Le associazioni contro Trump

“Gli uomini veri dicono la verità”. Mike Nellis non ha dubbi: l’esito della grande sfida intorno agli ‘angrymen’, iarrabbiati che rappresentano la spina dorsale dell’elettorato di Donald, non è affatto scontato. Per questo ha fondato insieme ad altri amici l’associazione ‘for’ – che si potrebbe tradurre con ‘Ragazziper’ – il cui obiettivo dichiarato, oltre a quello di contribuire a portare la candidata dem alla Casa Bianca e di sventare una nuova presidenza, è di modificare la tradizionale immagine degli uomini negli Stati Uniti d’America. Dove di norma ia maggioranza repubblicano e le donne a maggioranza democratici.