Liberoquotidiano.it - Cervello, potenziare la memoria senza farmaci e chirurgia: il metodo che cambia il quadro

Un innovativoche combina realtà virtuale, stimolazione cerebrale non invasiva e imaging delpromette dilaricorrere ao interventi chirurgici. Questo approccio, di cui dà conto Ansa, è stato messo a punto dal Politecnico di Losanna e presentato sulla rivista Science Advances, unche apre nuove possibilità per migliorare la qualità della vita delle persone, specialmente gli anziani che lottano con i sintomi della demenza. Ilsi focalizza sullaspaziale, che è essenziale per ricordare semplici ma fondamentali dettagli della vita quotidiana, come la posizione delle chiavi o del parcheggio dell'auto. Questa tecnica non invasiva, frutto della collaborazione tra tre laboratori dell'EPFL, è stata sperimentata presso il Campus Biotech di Ginevra.