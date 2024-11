Ancora sangue sulle strade pontine; uno scontro all’incrocio costa la vita ad un 40enne

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Un tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la vecchia strada 156 dei Monti Lepini, nei pressi dell’incrocio noto come “Le Quattro”. Nell’impatto ha perso laun uomo di 40 anni, residente in zona. Il sinistro ha coinvolto due veicoli, una Jaguar e una Toyota Yaris, che si sono scontrate violentemente. Incrocio Pericoloso e Semafori Spenti L’incidente è avvenuto in un punto critico,regolato da semafori, che però questo pomeriggio erano spenti. Secondo le prime ricostruzioni, la Jaguar procedeva sulla statale in direzione Ceriara, quando è entrata in collisione con la Toyota Yaris. L’urto è stato così potente da spingere la piccola utilitaria contro un palo del semaforo, causando danni gravissimi.