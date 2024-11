Quotidiano.net - Ventenne drogata e stuprata. Caccia all’uomo conosciuto su Tinder

Leggi tutto su Quotidiano.net

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Una app d’incontri. Lo scambio in chat che si materializza in un appuntamento. Poi la droga. E lo stupro. Così, per una ragazza di Perugia, poco più che, il peggiore degli incubi si è materializzato nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana. Ora ci sono le indagini: proprio quelle chat adesso sono passate al setaccio dagli agenti della polizia postale. Sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere della videosorveglianza presenti nella zona dove è avvenuta la violenza, tra i vicoli del centro di Perugia. Quegli istanti drammatici raccontati dalla giovane prima a un’amica, poi al padre e quindi agli agenti della polizia che ne hanno raccolto la denuncia. Lei non è riuscita a riemergere subito dal pozzo nero in cui quella dolorosa esperienza l’aveva gettata: sono state le amiche a capire che qualcosa non andava, che quel silenzio non era normale.