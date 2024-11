Tredicesimo turno per la serie C | le toscane vogliono tornare alla vittoria

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Si scaldano i motori per un nuovo entusiasmantedel campionato di calcio diC. Ad aprire le danze il 2 novembre alle 15 è la sorprendente Pianese di mister Prosperi che è volata in Sardegna per affrontare la Torres Sassari, seconda in classifica: “Continuo a ripetere ai ragazzi – ha detto mister Prosperi – che non dobbiamo farci condizionare dall’esito delle sfide, perché siamo una squadra che può ottenere risultati, ma può anche non riuscirci. Non siamo tra le big del girone, quindi è normale pensare che ci saranno momenti in cui i risultati non arriveranno, come ci è già successo. La chiave per noi è mantenere sempre lo stesso atteggiamento e la stessa voglia di lavorare, indipendentemente dai punti che portiamo a casa”. Il 3 novembre si completa il