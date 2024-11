Donnaup.it - Torta miele e mandorle: soffice e delicata

Leggi tutto su Donnaup.it

Umida, golosa, leggera e ariosa, ladinon contiene burro, neppure farina. Si prepara in un lampo con la ricotta e la fecola di patate, lo zucchero, le uova, la cannella e la scorza di limone. Una sinfonia di profumi e sapori inebrianti si spande nella cucina mentre è ancora in forno, preludio della sua golosità Perfetta a colazione, a merenda, a fine pasto, piacerà a grandi e piccini. Si conserva inalterata a temperatura ambiente per 2 giorni, protetta dalla campana di vetro. Se preferiamo prolungare la sua durata, possiamo riporla in frigo e consumarla entro 4 giorni, ma ricordiamoci di portarla a temperatura ambiente prima di assaporarla.