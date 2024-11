Movieplayer.it - Tom Cruise in trattative con Paramount per il sequel di Giorni di tuono

Leggi tutto su Movieplayer.it

Tomvuole realizzare undi un altro dei suoi classici d'azione,di. Tomvuole realizzare undi un altro dei suoi classici d'azione, e non è quello che ci si aspetta. L'attore-produttore sta cercando di realizzare il seguito del suo film sulle corse NASCAR del 1990,di, oltre che a undi Top Gun: Maverick e di Mission: Impossible. Mission: Impossible 8, Tomappeso a un aereo in volo nelle foto e nei video dal set Tutto quello che sappiamo sui progetti diL'attore è infatti incon laperdi2. In apparenza, l'idea sembra piuttosto audace. Alla sua uscita,