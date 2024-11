Sport.quotidiano.net - Spal ancora autolesionista, la Ternana vince 4-1 in rimonta

Ferrara, 2 novembre 2024 –anche sul campo della, dove incappa nella sesta sconfitta nelle ultime otto giornate aggravando una crisi sempre più preoccupante. I biancazzurri sbloccano il punteggio prima dell'intervallo con Karlsson, ma nel recupero del primo tempo Bruscagin la combina grossa: il difensore rimedia il secondo cartellino giallo lasciando in 10 la propria squadra per tutta la ripresa. Così, le Fere pareggiano i conti con Curcio e nel finale mettono la freccia con Donati e poi dilagano con Cianci e Ferrante per il definitivo 4-1. Per la terza volta nelle ultime cinque gare – era accaduto a Bassoli col Campobasso e Arena col Pescara – un difensore dellasi ferma durante il riscaldamento. Stavolta è Sottini – sostituito da Bruscagin – ad alzare bandiera bianca a causa di un problema al tendine.