Sette ballerini liberano energia sulle note di Keith Jarrett

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Stasera alle 20,30 al teatro Ariosto, a Reggio, va in scena "The Köln Concert". Nell’ambito del Festival Aperto,danzatorila lorosul palco trasportati da "The Köln Concert" di, la registrazione jazz per pianoforte più famosa di tutti i tempi. Un progetto di Trajal Harrell (foto), che con la sua ricerca sulla storia, costruzione e interpretazione delle differenti forme della danza contemporanea declinata in spazi performativi e nei musei di tutto il mondo, è tra i più importanti danzatori e coreografi americani. "The Köln Concert" nasce da un progetto che il coreografo persegue da anni: realizzare una coreografia per l’omonimo capolavoro di, la più famosa registrazione di un’improvvisazione solista al pianoforte mai realizzata, che Harrell sceglie di aprire con dei brani di Joni Mitchell.