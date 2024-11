Cityrumors.it - Sabrina Salerno alle prese con il tumore: “Sono pronta a un’altra terapia”. Quali cure affronterà

continua laper combattere ilal seno. A metà settembre il primo intervento.farà adesso.con ilal seno. La sua è una condizione che colpisce centinaia di migliaia di donne al giorno d’oggi, la certezza è che se ne può uscire. Questo le ha detto un’infermiera a metà settembre, quando la celebre cantante e showgirl è stata operata per la prima volta.affronta ilal seno (Cityrumors.it)L’intervento è stato superato brillantemente, ma ciulteriori valutazioni da fare: “Se serve asporterò il seno”, ha dichiarato senza problemi. La trasparenza dell’interprete – che oltre a cantare e sfilare ha recitato in film cult del piccolo schermo – è un toccasana per chi ancora si domanda come uscirne.