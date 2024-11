Tg24.sky.it - Perugia, vede fidanzato con il divieto di avvicinamento: denunciata anche lei

Ha incontrato ilal quale l'Autorità giudiziaria aveva imposto ildia lei (in attesa del braccialetto elettronico) dopo essere stato arrestato per violenza al culmine di una lite e i carabinieri di Bettona () intervenuti hanno denunciato a piede libero entrambi per violazione del provvedimento. Secondo i militari la relazione tra i due era caratterizzata da comportamenti "aggressivi e prevaricatori costantemente tenuti dall'uomo nei confronti della donna". Tuttavia, nonostante il provvedimento cautelare emesso dal gip dii due avevano continuato a sentirsi telefonicamente e ad incontrarsi.