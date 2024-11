Bergamonews.it - Lisa Martignetti, “la ragazza dei cimiteri” e funeral planner: “La morte è calma, pace e liberazione”

(Bergamonews.it - sabato 2 novembre 2024) Bergamo.è una professionista poliedrica che ha saputo unire diverse passioni nella sua carriera. Come operatrice funeraria, si distingue per la sua capacità di organizzare cerimonie personalizzate che onorano la vita dei defunti: la sua spiccata sensibilità la porta a considerare ogni dettaglio con attenzione, offrendo supporto emotivo alle famiglie in un momento così delicato. In aggiunta al suo lavoro comeè anche una fotografa di, cadi immortalare la bellezza e la serenità di questi luoghi spesso trascurati, trasformando lain un tema di riflessione e rispetto: la trovate su instagram come “LaDei” (https://www.instagram.com/ladei/), dove esplora temi come il lutto, la memoria e l’importanza di celebrare la vita.