Calciomercato.it - La big lo caccia, finisce malissimo: “Totalmente devastato”

L’esonero da parte della big ha calamitato l’attenzione di tutto il calcio europeo: la reazione dell’allenatore ha colpito gli appassionati La prima parte di stagione sta già emettendo sentenze piuttosto importanti, un po’ per tutte le big. Sta succedendo anche in Italia, dove c’è chi resta sulla graticola, dopo un avvio non proprio eccezionale, e chi corre verso i primi posti con totale coesione e con la soddisfazione di tutte le parti in causa. Guardiola e ten Hag durante uno scontro diretto (LaPresse) – calciomercato.itLa questione è ancora più netta in Premier League, dove c’è una squadra che più di tutte è partita molto male ed è il Manchester United. Nonostante i tanti soldi spesi, i Red Devils non riescono proprio a ritrovare loro stessi dopo parecchi anni difficili, ma ora in molti si attendono uno scossone dopo il cambio in panchina.