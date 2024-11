Formiche.net - Israele vara una manovra formato guerra. Ma le opposizioni non ci stanno

Unascopre ancora una volta le sue carte, mettendo a terra un bilancio statale che ha tutta l’aria di portare in dote la volontà di proseguire lacontro Hamas e il terrorismo. Gerusalemme ha redatto un bilancio per il 2025 dedicato in gran parte a “sostenere le guerre chesta conducendo su diversi fronti” e a “salvaguardare la tenuta dell’economia”, per usare le parole del ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich. Il bilancio, che deve ancora essere votato dalla Knesset, il parlamento israeliano, ammonta a 607,4 miliardi di shekel (pari a 150 miliardi di euro) e comprende un pacchetto di 9 miliardi di shekel (2,2 miliardi di euro) per aiutare le migliaia di riservisti richiamati dall’esercito dall’inizio dellacontro Hamas, nella Striscia di Gaza, il 7 ottobre 2023.