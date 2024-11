Lanazione.it - Il Centro diocesano raccoglie il cibo per le missioni in Bolivia

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) GUBBIO – Com’è ormai consuetudine, in questo periodo dell’anno è ripartita la raccoltaproposta dalmissionario di Gubbio. La Chiesa eugubina, infatti, ha molti contatti con l’America Latina in particolare grazie al sacerdote fidei donum in, don Antonio Zavatarelli. Lo stesso don Leonardo Giannelli, coordinatore delmissionario, è stato per oltre vent’anni missionario in. Per sostenere la raccoltache arriverà fino alle parrocchie di Peñas e Santiago de Huata, insieme alla Casa di Batallas sarà possibile portare le provviste (pasta, riso, farina, olio, zucchero, scatolame) presso le parrocchie o direttamente a "Casa Giovani" a Sant’Agostino di Gubbio, tutti i giorni dalle ore 15 alle 19.30.