Cultweb.it - Hanno ucciso l’Uomo Ragno, significato e testo della canzone degli 883

Si è chiusa con grande successo la prima stagione di, la produzione di Sky, creata da Sydney Sibilia, dedicata agli 883. In attesaseconda, attualmente in lavorazione, questo primo capitolo ha mostrato gli inizi del lavoro di Max Pezzali e Mauro Repetto, culminato con la pubblicazione dell’album eche dà il titolo alla serie. Un brano che a dispettosua “forma” allegra nasconde unmolto profondo. La morte violenta del, infatti, rappresenta la scomparsa dei sogni e delle speranze, più in generale dei veri valorivita, legati alla bellezzagioventù. Così, nelladi Pezzali e Repetto Spider-Man, il più candido e normale dei supereroi Marvel, muore per colpa di qualcuno che pensa solo al proprio tornaconto.