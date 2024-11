.com - Gp Brasile, Piastri in pole nella gara Sprint davanti a Norris: terzo Leclerc

(.com - sabato 2 novembre 2024) (Adnkronos) – La McLaren di Oscarpartirà dallapositiondi domani per il Gp deli F1. Il pilota australiano ha chiuso con il tempo di 1.08.899al compagno di scuderia Landoche aveva dominato la Q1 e la Q2. Terza la Ferrari di Charlesseguita dalla Red Bull di Max Verstappen e dalla rossa di Carlos Sainz. Sesto tempo per George Russell seguito da Pierre Gasly, Lawson, Albon e Bearman. Gpinseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .