Baby sitter in Francia da giovane | ritrova i ‘suoi’ bimbi dopo 70 anni

Nel cuore della Francia, una giovane baby-sitter si prende cura di bambini lontani nel tempo, ritrovando dopo 70 anni i volti di quei piccoli che ha amorevolmente accudito. La storia di Enrico Amadei e della sua dedizione trasforma un semplice ricordo in un’emozionante scoperta tra passato e presente. Un racconto che ci ricorda come le connessioni umane possano superare ogni distanza e durata, lasciando un’impronta indelebile su chi ne è protagonista.

Cesena, 4 luglio 2025 – Da Montecas tello, al nord della Francia. Correva l’anno 1953 quando l’agricoltore Enrico Amadei, residente a Montecastello (frazione di Mercato Saraceno ), decide di cercare lavoro all’estero per poter mantenere la famiglia. A casa resta la moglie, l’infaticabile azdora Minghina, che deve accudire la numerosa prole. Quando arriva a Us nella Val d’Oise, presso la tenuta del Château de Dampont, gli affidano un enorme trattore. Enrico non ne ha mai guidato uno, ma non lo dice, non si scoraggia, da buon lavoratore romagnolo si butta nell’impresa, impara in fretta. I padroni sono ricchi proprietari terrieri, la famiglia Potin, che vive in un grande castello e vanta altre proprietà nella zona, fino a Benerville sur Mer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it