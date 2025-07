Appalti pilotati e affari sporchi sui campetti da calcio | cosa sappiamo sullo scandalo delle carceri in Lombardia

Lo scandalo delle carceri in Lombardia scuote l'opinione pubblica, svelando un inquietante intreccio tra appalti pilotati, affari illeciti e corruzione nei campetti da calcio. Una recente email, giunta alla segreteria del Provveditorato regionale, denuncia richieste improprie fatte dal funzionario Michele Caliendo alla societĂ Lucon Sport Srl, rivelando un lato oscuro che mette in discussione integritĂ e trasparenza nelle strutture penitenziarie lombarde. Ma cosa si nasconde realmente dietro queste accuse?

MILANO – Una email, arrivata il 29 marzo 2024 alla segreteria del Provveditorato regionale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, proveniente da un indirizzo temporaneo e privo di firma, denunciava le “onerose richieste” che Michele Caliendo, funzionario dell’ufficio e direttore dei lavori per la realizzazione del campo sportivo nel carcere di Pavia, avrebbe rivolto alla societĂ Lucon Sport Srl. Pranzi e regali offerti, protestava il mittente, non sarebbero stati sufficienti a “chiudere un lavoro così semplice”. Poi era arrivata una segnalazione del direttore del carcere di Pavia, sulla “sostanziale inutilizzabilitĂ del campo sportivo e la mancanza di sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Appalti pilotati e affari sporchi sui campetti da calcio: cosa sappiamo sullo scandalo delle carceri in Lombardia

In questa notizia si parla di: appalti - pilotati - affari - sporchi

Mazzette e appalti pilotati ad Agrigento: anche la siccitĂ diventa un "affare" - Ad Agrigento, la lotta contro la siccitĂ si intreccia con pratiche corruttive. Mazzette e appalti pilotati coinvolgono opere cruciali, come il rifacimento della rete idrica, sorprendendo anche l'AutoritĂ anticorruzione.

Diario di C7, cosa è accaduto oggi in Calabria: ecco le sette top news della giornata; Maxi-inchiesta DDA Campobasso: 47 indagati per mafia, estorsioni e traffico di rifiuti. Ci sono imprenditori e funzionari molisani; Ecco gli affari sporchi delle mense: le voci e le carte in esclusiva su Affari.

Appalti pubblici pilotati: nove patteggiamenti - la Nazione - Altri 11 gli appalti individuati come pilotati nel comune di Pescia, tra il 2019 e il 2020, alcuni dei quali affidati in somma urgenza, come quelli per la riduzione degli smottamenti. Si legge su lanazione.it

Appalti pilotati e mazzette, imprenditore patteggia - la Nazione - A Uzzano, le indagini hanno riguardato 14 appalti tra il 2018 e il 2020 per i lavori stradali, quelli nelle scuole e nei cimiteri. Si legge su lanazione.it