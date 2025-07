Come fanno i cani dei carabinieri a scovare armi e droga dietro muri blindati senza fiatare | viaggio nella truppa d’elite

I cani del Nucleo Cinofili di Casatenovo sono veri e propri supereroi a quattro zampe, capaci di scovare armi e droga dietro muri blindati senza emettere un solo fiato. Training rigoroso e istinto naturale li rendono strumenti insostituibili nella lotta al crimine. Ma qual è il segreto di questo fiuto infallibile? Scopriamolo insieme in un viaggio tra dedizione, tecnologia e talento.

CASATENOVO (Lecco) – Concentrati sull’obiettivo fino a quando non hanno portato a termine la missione. Veloci come saette, un fiuto infallibile a cui non sfugge nulla. Armi, esplosivi, droga di ogni sorta, perfino l’odore della paura e la violenza. Sono tra le truppe d’élite dei carabinieri. Sono i carabinieri e i cani del Nucleo Cinofili di Casatenovo: un manipolo di 12 militari, compreso un infermiere e un comandante in capo, e 10 cani, razza malinois, i temibili pastore belga, e pastori tedeschi, guidati dal luogotenente carica speciale Andrea Giordano, 54 anni, una carriera trentennale tra le unitĂ cinofile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Come fanno i cani dei carabinieri a scovare armi e droga dietro muri blindati, senza fiatare: viaggio nella “truppa d’elite”

