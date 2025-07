West Nile un ricovero a Modena | è il primo caso dell’anno

A Modena si registra il primo caso di West Nile del 2025, segnando un importante avviso per la comunità. La donna di 75 anni, attualmente stabile, ci ricorda quanto sia fondamentale proteggersi dalle punture di zanzara. Dopo i 46 casi del 2024, questa notizia sottolinea l’urgenza di adottare misure preventive efficaci, per tutelare la salute di tutti e prevenire una diffusione più ampia del virus. La prevenzione è la nostra miglior difesa.

Modena, 4 luglio 2025 – È stato registrato mercoledì il primo caso di West Nile del 2025 nella nostra provincia. Si tratta di una donna di 75 anni, residente a Modena, attualmente ricoverata in condizioni stabili nel reparto di Malattie Infettive del Policlinico. Nel 2024 i casi di West Nile accertati sono stati 46. ll virus West Nile viene trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare delle zanzare comuni del genere Culex, attive soprattutto al crepuscolo e durante la notte. Il West Nile è endemico, ovvero presente in maniera stabile, in Italia, in particolare nelle regioni del bacino padano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - West Nile, un ricovero a Modena: è il primo caso dell’anno

