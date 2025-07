La Spagna ha battuto il Portogallo la sera emotiva mentre l’Italia sconfigge il Belgio

Una serata ricca di emozioni e sorprese nel calcio internazionale: la Spagna ha travolto il Portogallo con un netto 5-0 nell’esordio di Euro 2025 femminile, mentre l’Italia si è imposta con determinazione contro il Belgio. Due partite che hanno acceso il cuore dei tifosi, tra vittorie e momenti di commozione. Ma c’è di più: scopriamo insieme tutti i dettagli di queste sfide indimenticabili.

I campioni del mondo in Spagna hanno battuto il Portogallo per 5-0 nella partita di Euro 2025 femminile di apertura in quella che è stata un'occasione carica di emozioni dopo la tragica morte dell'attaccante di Liverpool Diogo Jota e suo fratello, Andre Silva. Entrambi i set di giocatori indossavano bracciali neri in omaggio ai fratelli, che furono uccisi in un incidente d'auto a Zamora, una provincia nord-occidentale della Spagna. Un minuto di silenzio è stato osservato prima del calcio d'inizio-come era nella partita precedente e sarà prima delle partite di venerdì-mentre i fan all'interno di uno stadio marcatamente cupo Wankdorf a Bern hanno mostrato foto, stendardi e messaggi in omaggio a Jota e Silva.