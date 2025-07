Ciclismo | annullata la coppa 29 Martiri juuniores da Vaiano a Figline

La tanto attesa 61^ Coppa 29 Martiri, simbolo di passione e tradizione nel ciclismo juniores, è stata purtroppo annullata. Dopo anni di successi e dedizione, gli organizzatori sperano di rivederla in calendario nel 2026, mantenendo viva questa storica competizione che ha emozionato generazioni di appassionati. La perdita è significativa, ma la speranza di rinascita resta forte.

di Antonio Mannori Prato,3 luglio 2025 - La data di svolgimento avrebbe dovuto essere quella di domenica 21 settembre, ma la 61^ Coppa 29 Martiri che per 4 anni è stata riservata agli juniores dopo lo svolgimento per tanti anni per i dilettanti non ci sarà. Gli organizzatori si sono riuniti al Circolo 29 Martiri di Figline ed hanno deciso di annullare la corsa sperando che la stessa possa tornare in calendario nel 2026. Una perdita significativa ma la gara ha costi importanti e questa volta manca il supporto fondamentale delle istituzioni e mancano gli sponsor. Lo ha annunciato Massimo Becchi presidente dell'Asd 29 Martiri e del comitato organizzatore e tra i motivi principali, sicuramente il commissariamento del Comune di Prato dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, e la mancanza di sponsor.

In questa notizia si parla di: martiri - coppa - figline - ciclismo

