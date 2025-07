I programmi in tv oggi 4 luglio 2025 | film e intrattenimento

Scopri i programmi televisivi di questa serata del 4 luglio 2025, tra film, intrattenimento e approfondimenti. Dai grandi classici alle novità più attese, la programmazione di venerdì promette di accontentare ogni spettatore. Per facilitarvi nella scelta, abbiamo organizzato tutto in sezioni tematiche, con dettagli su trama e contenuti. Pronti a immergervi in una serata ricca di emozioni e scoperte? Ecco il planning completo per non perdere nulla.

Su Rai Uno Tim Summer Hits, su Rai Due Il Settebello-Nel cuore della leggenda. Guida ai programmi Tv della serata del 4 luglio 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 4 luglio 2025? Per permettervi una consultazione piĂą ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualitĂ il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM. Alle 21:20 su Rai Due, va in onda Il Settebello – Nel cuore della leggenda, un documentario sportivo che racconta la storia epica della nazionale italiana di pallanuoto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 4 luglio 2025: film e intrattenimento

