Riprende un’orsa da vicino | ucciso in diretta Ha filmato la sua morte

Un terribile incidente sulla pittoresca Transfagara?an, la strada montana più affascinante della Romania, ha sconvolto tutti. Omar Farang Zin, 48 anni, turista italiano e airport specialist di Malpensa, ha perso la vita tentando di avvicinare e nutrire un’orsa, riprendendo tragicamente i suoi ultimi momenti. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare la natura e la sua imprevedibilità. Riprende un’orsa da vicino...

Un tragico incidente si è verificato sulla nota Transfăgărășan, un'affascinante strada montana della Romania, dove Omar Farang Zin, un turista italiano di 48 anni, ha perso la vita in un drammatico incontro con un orso. L'uomo, che lavorava presso l'aeroporto di Malpensa come airport specialist, è stato aggredito mortalmente mentre tentava di avvicinarsi e nutrire un orso, e ha ripreso i suoi ultimi momenti con il cellulare. Riprende un'orsa da vicino: Omar ucciso in diretta. Omar era un appassionato viaggiatore, noto per la sua sete di avventura e esplorazione. Nel corso del suo viaggio in motocicletta attraverso le strade montane della Romania, aveva già percorso la "Transalpina" e condiviso con entusiasmo le sue esperienze su Facebook.

Riprende un’orsa da vicino: ucciso in diretta. Ha filmato la sua morte! - Un dramma improvviso sulla spettacolare Transfagara?an, la celebre strada montana della Romania, ha sconvolto tutti.

