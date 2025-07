Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli

La Fiorentina si prepara a sorprendere i suoi tifosi con un doppio colpo strategico, sotto la guida di Pradè e Pioli. Dopo aver messo gli occhi su Sebastiano Esposito, il club toscano punta a rafforzare l’attacco con questa operazione da 5-6 milioni più bonus, cercando di superare la concorrenza di Cagliari e Parma. Un investimento deciso per consolidare il progetto viola e inseguire obiettivi ambiziosi nella nuova stagione.

Firenze, 4 luglio 2025 - Sebastiano Esposito è a un passo dalla Fiorentina. L'attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter, è il profilo individuato dal direttore sportivo Daniele Pradè per il ruolo di seconda punta dell'attacco da affidare a Pioli. La trattativa con i nerazzurri procede spedita: sul tavolo un'operazione da 5-6 milioni di euro più bonus. Nonostante l'interesse di club come Cagliari e Parma, l a Fiorentina è largamente in vantaggio per assicurarsi il talento di Castellammare di Stabia. Visto il contratto in scadenza fra un anno il costo è contenuto, la Fiorentina la ritiene un'occasione da cogliere sul mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net