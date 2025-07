Fedez | Sono fortunato a vedere i miei figli equamente con la mamma per tanti padri non è così A Leone e Vittoria abbiamo spiegato che anche se ci si separa si resta famiglia

Fedez condivide un lato inaspettato della sua vita, tra la gioia di vedere i figli equamente divisi con la mamma e le sfide di un percorso personale durissimo. In una lunga intervista con Gabriele Vagnato, il rapper svela come anche attraverso le tempeste si possa mantenere la famiglia unita, e annuncia il suo nuovo progetto: un libro che racconterà le sue emozioni più profonde. Un viaggio di resilienza e speranza che ci invita a riflettere sul valore della famiglia e della forza interiore.

Il rapper si racconta in una lunga intervista con lo youtuber Gabriele Vagnato e annuncia: «Sto scrivendo un libro per rielaborare alcuni momenti della mia vita. Il tumore è stato il più brutto in assoluto».