Dal jazz al funky. Kreisberg in trio

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Prosegue stasera alle 21.15 la programmazione delClub in collaborazione con BolognaFestival. Sarà il turno sul palco del Torrione (via Rampari di Belfiore 167) di JonathanOrganper un concerto in bilico tra, soul, R&B e, dove l’impeccabile tecnica di Jonathansarà accompagnata dall’organo di Marko Churnchetz e dalla batteria di Colin Stranahan. Unendo un’impeccabile tecnica a una conoscenza profonda dei linguaggi improvvisativi,ha mostrato una rilevante consistenza musicale ed espressiva, sia nelle diverse incisioni realizzate con Larry Grenadier, Bill Stewart e Ari Hoenig, così come nelle sue esibizioni dal vivo. Per diversi anni è stato il chitarrista deldi Dr. Lonnie Smith, formazione con cui ha suonato in ogni angolo del mondo e con cui ha realizzato numerosi fortunati dischi.