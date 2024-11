Lapresse.it - Alluvione Spagna, la Liga non ferma il calcio: club e tecnici insorgono Alluvione, più di 200 vittime, il calcio spagnolo non si ferma. La decisione della Liga di sospendere solo i match che interessano le zone colpite dal violento ciclone, confermando in calendario le altre partite della giornata (Rinviate le sole Valencia-Real Madrid e Villarreal-Rayo Vallecano) ha sollevato dure proteste da parte di club e allenatori tecnici come Hansi Flick e Diego Simeone, alla guida rispettivamente di Barcellona e Atletico Madrid, hanno rimarcato il ‘non sense’ della scelta, considerata in qualche irrispettosa di quanto sta vivendo il Paese. Leggi tutto su Lapresse.it El show debe continuar. Ed è un pallone che rotola nel fango e tra le polemiche. Davanti alla tragedia che ha provocato nella provincia di Valencia, travolta dall’, più di 200 vittime, ilspagnolo non si. La decisione delladi sospendere solo i match che interessano le zone colpite dal violento ciclone, conndo in calendario le altre partite della giornata (Rinviate le sole Valencia-Real Madrid e Villarreal-Rayo Vallecano) ha sollevato dure proteste da parte die allenatoricome Hansi Flick e Diego Simeone, alla guida rispettivamente di Barcellona e Atletico Madrid, hanno rimarcato il ‘non sense’ della scelta, considerata in qualche irrispettosa di quanto sta vivendo il Paese.

