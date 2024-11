Rafael Leao tornerà in campo dal primo minuto in occasione della sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A ovvero Monza-Milan? La probabile scelta di Paulo Fonseca Paulo Fonseca ha deciso: Rafael Leao sarà presente nell’undici di partenza con cui i rossoneri affronteranno il Monza. Il tecnico portoghese concederà quindi una nuova opportunità dal primo minuto all’attaccante contro la formazione allenata da Alessandro Nesta, dopo averlo escluso dai titolari contro il Napoli. Una decisione che aveva fatto rumore soprattutto in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Milan in cui elogiava l’impegno messo in campo dal proprio numero dieci durante la settimana. Dailymilan.it - Verso Monza-Milan, Rafael Leao torna titolare? La scelta di Paulo Fonseca Leggi tutto su Dailymilan.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dailymilan.it:tornerà in campo dal primo minuto in occasione della sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A ovvero? La probabilediha deciso:sarà presente nell’undici di partenza con cui i rossoneri affronteranno il. Il tecnico portoghese concederà quindi una nuova opportunità dal primo minuto all’attaccante contro la formazione allenata da Alessandro Nesta, dopo averlo escluso dai titolari contro il Napoli. Una decisione che aveva fatto rumore soprattutto in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore delin cui elogiava l’impegno messo in campo dal proprio numero dieci durante la settimana.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Gazzetta -: ieri Leao è stato provato con i titolari;, l'indiscrezione su Leao colpisce i tifosi!;, altra occasione per Leao: tutti intorno al numero 10 portoghese; MP, Capello: "sarà un derby. Leao? È un giocatore di grande qualità ma un po' pigro, bisogna fargli capire che può essere grande"; Come staLeao: le condizioni e le parole dopo-Rennes; Come sta Rafa Leao dopo l'uscita col Rennes, le ultime su

Gazzetta - Verso Monza-Milan: ieri Leao è stato provato con i titolari

(milannews.it)

Dopo la panchina iniziale contro il Napoli, Rafael Leao tornerà in campo dal primo minuto domani sera nella trasferta di Monza? Secondo quanto riferisce stamattina l'edizione odierna ...

Il Milan cambia volto a Monza: riecco Theo Hernandez e Reijnders, la situazione di Leão, come stanno Pulisic e Gabbia

(informazione.it)

A mezzo servizio col Napoli, sabato i rossoneri sperano di scendere in campo con un undici irrobustito da diversi ritorni: chi recupera e chi no. Non è mai semplice affrontare una partita di cartello ...

Monza-Milan, le probabili formazioni: Fonseca fa dei cambiamenti

(milanlive.it)

Le ultime notizie sugli schieramenti che Nesta e Fonseca utilizzeranno nel match di campionato di sabato. Il Milan è reduce dalla sconfitta contro il Napoli e vuole assolutamente riscattarsi. Il calen ...

Verso Monza-Milan, Fonseca riprende fiato? Due recuperi in vista e un dubbio

(spaziomilan.it)

Il Milan recupera pedine importanti ma Fonseca ha ancora dei dubbi su chi schierare. Ecco il punto della situazione.