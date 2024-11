Forte dei Marmi (Lucca), 1 novembre 2024 – Tre banditi armati che entrano nella notte a spezzare la serenità familiare. Grida, l’allarme impazzito e terrore in pieno centro di Forte dei Marmi. E’ quanto è accaduto ad una famiglia in un’abitazione nel cuore del paese: la banda è riuscita ad introdursi forzando un punto di accesso sul retro e quell’inquietante presenza è stata subito avvertita da una Coppia di professionisti che si trovava al letto ma era ancora sveglia. Il marito, un cinquantenne, è uscito dalla camera per verificare quei rumori sospetti: sono stati attimi di paura che si sono concretizzati in un vero e proprio incubo nel momento in cui i malviventi si sono palesati. Lanazione.it - Tre banditi in una villa a Forte dei Marmi. Coppia aggredita, il marito minacciato con un coltello Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it:dei(Lucca), 1 novembre 2024 – Trearmati che entrano nella notte a spezzare la serenità familiare. Grida, l’allarme impazzito e terrore in pieno centro didei. E’ quanto è accaduto ad una famiglia in un’abitazione nel cuore del paese: la banda è riuscita ad introdursi forzando un punto di accesso sul retro e quell’inquietante presenza è stata subito avvertita da unadi professionisti che si trovava al letto ma era ancora sveglia. Il, un cinquantenne, è uscito dalla camera per verificare quei rumori sospetti: sono stati attimi di paura che si sono concretizzati in un vero e proprio incubo nel momento in cui i malviventi si sono palesati.

