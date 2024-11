Scontro frontale moto contro auto: muore sul colpo il motociclista - Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente mortale nel primo pomeriggio di oggi nel Salernitano sulla strada statale Cilentana, nei pressi dello svincolo di Omignano, direzione nord. Un centauro ha perso la vita morendo sul colpo a seguito di una collisione con un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato invano di soccorrere il centauro.  Presenti anche i Carabinieri per i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente. La vittima stava viaggiando insieme a un gruppo di motociclisti. L’incidente ha causato forti disagi alla circolazione: la strada è stata chiusa e i veicoli sono stati deviati su percorsi alternativi lungo la SS 18. (foto di repertorio) L'articolo Scontro frontale moto contro auto: muore sul colpo il motociclista proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Scontro frontale moto contro auto: muore sul colpo il motociclista Leggi tutto su Anteprima24.it (Anteprima24.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente mortale nel primo pomeriggio di oggi nel Salernitano sulla strada statale Cilentana, nei pressi dello svincolo di Omignano, direzione nord. Un centauro ha perso la vita morendo sula seguito di una collisione con un’. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato invano di soccorrere il centauro.  Presenti anche i Carabinieri per i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente. La vittima stava viaggiando insieme a un gruppo diciclisti. L’incidente ha causato forti disagi alla circolazione: la strada è stata chiusa e i veicoli sono stati deviati su percorsi alternativi lungo la SS 18. (foto di repertorio) L'articolosulilciclista proviene da Anteprima24.it.

