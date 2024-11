Biccy.it - Sara Tozzi si rifà viva su Javier: “A Uomini e Donne avrei scelto lui se non fosse stato allontanato”

(Biccy.it - venerdì 1 novembre 2024)Martinez prima di approdare al Grande Fratello in qualità di pallavolista di serie A ha bazzicato altre trasmissioni televisive di Canale 5 fra cui Temptation Island e. Proprio durante quest’ultima esperienza ha conosciuto la tronistache in una recente intervista a Tag24 ha confessato che all’epoca (era il 2019) avrebbelui se non avesse abbandonato il trono per tornare con l’ex fidanzato. “Diho un bel ricordo perché è legato a. Ero molto presa da lui. Se l’avventuracontinuatalui. Se il mio ex nontornato nella mia vita la mia scelta sarebbe stata“., però, èdal programma dopo l’arrivo di una segnalazione che lo indicava segretamente fidanzato con una ragazza.