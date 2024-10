Calciomercato.it - Roma-Torino, Le Fée: “Contestazioni ed esoneri normali nel calcio”. Poi sulle sue condizioni

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calciomercato.it: Labatte 1-0 ilgrazie a Dybala e tiene il passo delle avversarie Champions: le parole di Enzo Le Fée Labatte 1-0 ilgrazie alla rete di Paulo Dybala al 20?, che regala tre punti vitali ai giallorossi per la classifica ma soprattutto per il morale dopo la batosta di Firenze. La prestazione resta poco convincente, ma di sicuro la vittoria che in campionato mancava da un mese può rasserenare in parte gli animi a Trigoria. Enzo Le Fée (LaPresse) –mercato.itNel postpartita in conferenza stampa le parole di Enzo Le Fée: “È stata una partita molto difficile, avevamo bisogno di una reazione così soprattutto dopo Firenze. Volevamo dimostrare che siamo una squadra unita, compatta, in questi momenti si esce solo lottando insieme. Per me era una partita che aspettavo da tempo, la società conta su di me e devo dare risposte”.