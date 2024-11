Pugilato Khelif protagonista della copertina di Vogue Arabia | Parigi2024 mi è sembrata una vita intera

Leggi tutto su Sportface.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Imane, pugile algerina oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024, èdi. L’atleta si racconta nel corso di una lunga intervista, parlando delle polemiche che hanno caratterizzato la sua esperienza a cinque cerchi. “E’ stato molto difficile – le parole di Khalif, accusata di avere valori alti di testosterone e di non gareggiare alla pari con le altre donne – nonostante abbia vinto la medaglia d’oro, i Giochi mi sono sembrati una. Le esperienze sono state molte, ma sono riuscita a superare tutto grazie alla mia fede in Dio. Senza tutto questo non sarei diventata una campionessa“.di: “mi èuna” SportFace.