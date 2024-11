Probabili formazioni Parma-Genoa: undicesima giornata Serie A 2024/2025 - Le Probabili formazioni di Parma-Genoa, match dell’undicesima giornata di Serie A 2024/2025. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:30 di lunedì 4 novembre nella cornice dello stadio Tardini. La squadra di Pecchia è reduce dal pareggio esterno contro la Juventus, mentre gli uomini di Alberto Gilardino vengono dalla sconfitta contro la Fiorentina al Ferraris. L’arbitro del match sarà Marco Guida. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e le parole dei protagonisti. Oltre agli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori. Parma – Bonny guida l’attacco. Man, Sohm e Mihaila agiranno a supporto dell’unica punta. Bernabè e Keita pronti ad agire in mediana. Coulibaly, Balogh, Delprato e Valeri in difesa. Genoa – Aspettando Balotelli, sarà Ekhator ad agire in compagnia di Pinamonti. Frendrup intoccabile a centrocampo. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ledi, match dell’di. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:30 di lunedì 4 novembre nella cornice dello stadio Tardini. La squadra di Pecchia è reduce dal pareggio esterno contro la Juventus, mentre gli uomini di Alberto Gilardino vengono dalla sconfitta contro la Fiorentina al Ferraris. L’arbitro del match sarà Marco Guida. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e le parole dei protagonisti. Oltre agli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori.– Bonny guida l’attacco. Man, Sohm e Mihaila agiranno a supporto dell’unica punta. Bernabè e Keita pronti ad agire in mediana. Coulibaly, Balogh, Delprato e Valeri in difesa.– Aspettando Balotelli, sarà Ekhator ad agire in compagnia di Pinamonti. Frendrup intoccabile a centrocampo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, le: Cancellieri favorito su Almqvist e Mahaila;, statistiche e dove vederla in TV e in streaming;, le scelte di Pecchia e Gilardino;Serie A, giornata 11 | Goal.com Italia;, Serie A: Pronostico,e Come Vederla in TV e Streaming;, i consigli per il Fantacalcio; Approfondisci 🔍

Parma-Genoa: dove vederla, orario e probabili formazioni

(calcionews24.com)

Allo Stadio Tardini andrà in scena la sfida di Serie A Parma-Genoa: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Tardini si giocherà la gara valevole per l’11ª gior ...

Serie A: le probabili formazioni della 11ª giornata

(calciomercato.com)

Neanche il tempo di rifiatare che, con il cuore che ancora batte a mille per le emozioni che la 10a giornata, la Serie A 2024/25 volta pagina e si prepara immediatamente.

Serie A, le probabili formazioni: torna Theo Hernandez, Koopmeiners titolare

(adnkronos.com)

L'Inter invece ospiterà il Venezia, mentre la Juventus, reduce dal deludente pareggio contro il Parma, volerà a Udine ... nel monday night contro il Cagliari. Ecco quindi le probabili formazioni per l ...

Serie A, 11esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

(msn.com)

Il big match di questo turno è quello fra Napoli e Atalanta. L'Inter ospita il Venezia, la Juventus a caccia di riscatto a Udine ...