Ponte Ognissanti 2024, boom di prenotazioni in Toscana Ponte Ognissanti 2024, il tasso di occupazione delle strutture ricettive disponibili online si attesta all’81%. Città/centri d’arte, località di collina e termali le mete preferite Le proiezioni per il Ponte di inizio novembre confermano il trend positivo che caratterizza ormai la filiera turistica della Toscana da molti mesi, in particolare per gli arrivi dei turisti stranieri. È quanto emerge dal monitoraggio del Centro Studi Turistici, per Confesercenti Toscana, sulle principali piattaforme di prenotazione online. I pernottamenti previsti nelle strutture ricettive saranno oltre 480 mila e in occasione della festività, alla rilevante quota del turismo internazionale, si affiancherà anche il turismo interno. Leggi tutto su Corrieretoscano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Corrieretoscano.it:diin, il tasso di occupazione delle strutture ricettive disponibili online si attesta all’81%. Città/centri d’arte, località di collina e termali le mete preferite Le proiezioni per ildi inizio novembre confermano il trend positivo che caratterizza ormai la filiera turistica dellada molti mesi, in particolare per gli arrivi dei turisti stranieri. È quanto emerge dal monitoraggio del Centro Studi Turistici, per Confesercenti, sulle principali piattaforme di prenotazione online. I pernottamenti previsti nelle strutture ricettive saranno oltre 480 mila e in occasione della festività, alla rilevante quota del turismo internazionale, si affiancherà anche il turismo interno.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:didi prenotazioni di treni per Firenze; Turismo,di prenotazioni: ildiverso il tutto esaurito;didi prenotazioni in Toscana: oltre 480mila pernottamenti; Splende il sole sulla festa del pesce di Cesenatico: stagione chiude con pienone;, stimato movimento economico sei miliardi;didi prenotazioni secondo Assoturismo; Approfondisci 🔍

Turismo, boom di prenotazioni: il Ponte di Ognissanti verso il tutto esaurito

(ecodibergamo.it)

Boom di prenotazioni per il Ponte dei morti. Tanti i turisti, soprattutto stranieri, arrivati in città. Complice anche il clima mite di questi giorni. Prosegue dunque per Bergamo il trend positivo con ...

Ponte di Ognissanti: boom di partenze, 10 milioni di Italiani in fuga tra arte e natura

(catania.liveuniversity.it)

Tra eventi culturali e temperature estive: un weekend di viaggio per milioni di italiani, i dati di Federalberghi Tra eventi culturali e temperature estive: un weekend di viaggio per milioni di italia ...

Ponte di Ognissanti, boom di prenotazioni in Toscana: oltre 480mila pernottamenti

(msn.com)

Città d’arte, località di collina e termali le mete preferite Firenze, 31 ottobre 2024 – Per il ponte di Ognissanti è boom di prenotazioni in Toscana. Le proiezioni per il ponte di inizio novembre ...

Turismo, per il Ponte di Ognissanti stimato un movimento economico di 6 miliardi

(lopinionista.it)

ROMA - Sole e temperature gradevoli praticamente in tutta Italia. E un afflusso di turisti dall’estero che rimane sostenuto. Rappresentano il combinato ...