Napoli | blitz dei Carabinieri nel cantiere di un istituto scolastico scoperte irregolarità

Napoli hanno avviato un'operazione di controllo in un cantiere edile situato nel quartiere Pianura, dedicato ai lavori di ristrutturazione di un istituto scolastico finanziati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza . Questo intervento ha portato alla scoperta di gravi irregolarità riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro, evidenziando l'importanza della vigilanza in ambito lavorativo per tutelare i diritti dei lavoratori. Controllo congiunto delle autorità Il controllo, effettuato dai Carabinieri della stazione locale in collaborazione con il personale dell'Asl Napoli 1, si è concentrato sulle condizioni lavorative nel cantiere.

A Pianura i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un controllo insieme al personale dell’Asl Napoli 1 in un cantiere edile all’interno di un istituto scolastico di via Vincenzo Monti. Gli ...

Controlli nei cantieri edili: la sicurezza al primo posto a Napoli

A Napoli, nel quartiere Pianura, si è svolto un importante intervento di controllo nei cantieri edili, effettuato dai carabinieri della locale stazione in collaborazione con il personale dell’Asl Napo ...

