MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Malesia 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it:il weekend di Sepang entrerà definitivamente nel vivo con lee ladel Gran Premio della, valevole come penultimo atto stagionale del Motomondiale. Osservati speciali Jorge Martin e Francesco Bagnaia, protagonisti della volata finale per il titolo incon lo spagnolo in vantaggio di 17 punti sull’italiano. Martinator può permettersi di arrivare sempre secondo da qui a fine campionato per essere certo di vincere il Mondiale, anche nel caso in cui Pecco dovesse fare bottino pieno. Il torinese, due volte iridato in top class, è chiamato quindi ad un rush conclusivo sostanzialmente perfetto (o quasi) per mettere pressione al rivale iberico e confidare nell’aiuto (involontario) di altri piloti. Attenzione alla variabile meteo, spesso imprevedibile incon un rischio pioggia da non sottovalutare.