MotoGP il GP di Valencia non si disputerà | ancora da definire l’alternativa

Ora è ufficiale: il GP di Valencia, ultimo appuntamento della stagione di MotoGP, non si disputerà. Poco fa la conferma, con un comunicato in cui si legge che, dopo le devastanti alluvioni, "la MotoGP è al fianco della comunità di Valencia. I nostri cuori sono con tutti coloro che hanno sofferto delle perdite, anche di grande entità. Sentiamo una responsabilità nei confronti di ogni regione in cui gareggiamo, che va ben oltre lo sport e gli eventi". Dopo i lunghi contatti con le autorità, anche per valutare la possibilità di correre comunque a Valencia ma in un periodo successivo, valutando "il possibile impatto positivo" sulla comunità, si è giunti a questa decisione. Quindi, ora la MotoGP "non correrà a Valencia, ma per Valencia.

MotoGp a Valencia cancellato, la presa di posizione di Bagnaia: «Non correrò lì, a costo di perdere il Mondiale»

Il finale del mondiale della MotoGP non si disputerà a Valencia. Il gp, ultima tappa della stagione in programma dal 15 al 17 novembre, è stato cancellato in seguito alla

Nel 2024 il GP di Valencia non si correrà, l’alternativa è da confermare

In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, la MotoGP™ è al fianco della comunità di Valencia. I nostri cuori sono con tutti coloro che hanno sofferto delle perdite, anche di gra

Bagnaia: «Non correrò a Valencia, a costo di perdere il Mondiale». MotoGp annullato dopo la richiesta del campione

il campionato e le autorità locali sono stati costretti a cancellare il Gp di Valencia del 2024». Questo l'annuncio della MotoGp in una nota ufficiale. «La MotoGp non correrà a Valencia, ma per

MotoGP, cancellato il GP di Valencia. Dove si recupererà l’ultima gara dell’anno?

Il GP di Valencia, ultima tappa del Mondiale MotoGP in programma per il weekend del 15-17 novembre, non si disputerà. La Dorna ha comunicato ufficialmente