MotoGP, cancellato il GP di Valencia. Dove si recupererà l’ultima gara dell’anno?

Il GP di Valencia, ultima tappa del Mondiale MotoGP in programma per il weekend del 15-17 novembre, non si disputerà. La Dorna ha comunicato ufficialmente che l'evento non avrà luogo al circuito Ricardo Tormo a causa della violenta alluvione che nella località spagnola ha già fatto registrare 158 morti e numerosi dispersi. Nelle ultime ore si è parlato a lungo della possibilità di gareggiare ugualmente, ma alla fine gli organizzatori hanno comprensibilmente deciso di annullare l'evento. Francesco Bagnaia aveva dichiarato che non sarebbe sceso in pista, ritenendo non corretto gareggiare considerando la tragedia. Jorge Martin si era rivelato più possibilista, affermando che si sarebbe dovuto correre se si fosse deciso di mantenere la competizione in terra iberica.

