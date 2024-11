MotoGp Bagnaia | Non corro a Valencia

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) 13.35 Il campione del mondo della, Francesco, si dichiara fermamente contro la disputa del Gran Premio della Comunità Valenziana in programma il 17 novembre, per rispetto alle vittime dell'alluvione: "Io anon sono disposto a correre, anche a costo di perdere quello che è il mio massimo obiettivo, ovvero vincere il titolo mondiale". "Non credo sia giusto, spero veramente che prenderanno in considerazione che a livello etico e di cosa sta succedendo, andare a correre là non è corretto".