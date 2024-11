Tvplay.it - Milan, tensione Fonseca-Leao: svolta già a gennaio, spunta il top club

(Di venerdì 1 novembre 2024) Ilvaluta il futuro di, che in questi mesi non è riuscito a legare con. Possibile l’addio del giocatore: lo vuole un top. E’ interamente concentrata sulla trasferta di Monza la concentrazione del. I rossoneri, in seguito alla sconfitta patita per mano del Napoli, sono scivolati a -11 dalla vetta occupata proprio dagli azzurri di Antonio Conte: per continuare a tenere vivo il sogno di vincere lo scudetto, ed evitare di restare fuori dalla corsa per il titolo già a novembre, Paulosarà quindi obbligato a fare bottino pieno. In campo andrà la formazione migliore: incerta, in tal senso, la presenza dall’inizio di Rafaelgià ail top+ TvPlay.it (LaPresse)Il portoghese ed il tecnico, nonostante condividano la medesima lingua, in questi mesi non sono riusciti a legare.