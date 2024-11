persone sono rimaste ferite nella notte in una sparatoria avvenuta davanti a un ristorante di Poitiers, nell’ovest della Francia. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, che ha collegato l’episodio al traffico di droga. Il ministro ha aggiunto su Bfmtv/Rmc che più di 100 persone hanno assistito o partecipato alla sparatoria. Uno dei feriti, un minore di 15 anni colpito alla testa, è tra la vita e la morte, secondo una fonte della polizia. Lo scontro a fuoco ha avuto luogo introno alle 22.45 nel quartiere Couronneries. In totale, “diverse centinaia di persone, tra le 400 e le 600, sono coinvolte” in questa sparatoria “che si è trasformata in una rissa“, ha spiegato Retailleau. Sul posto sono attesi rinforzi di polizia, ha dichiarato la prefettura di Vienne su X. Sempre secondo il ministro, la sparatoria è legata al traffico di droga. Ilfattoquotidiano.it - Maxi sparatoria per droga in Francia, centinaia di persone coinvolte. Cinque feriti, un ragazzo in fin di vita Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Almeno 5sono rimaste ferite nella notte in unaavvenuta davanti a un ristorante di Poitiers, nell’ovest della. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, che ha collegato l’episodio al traffico di. Il ministro ha aggiunto su Bfmtv/Rmc che più di 100hanno assistito o partecipato alla. Uno dei, un minore di 15 anni colpito alla testa, è tra lae la morte, secondo una fonte della polizia. Lo scontro a fuoco ha avuto luogo introno alle 22.45 nel quartiere Couronneries. In totale, “diversedi, tra le 400 e le 600, sono” in questa“che si è trasformata in una rissa“, ha spiegato Retailleau. Sul posto sono attesi rinforzi di polizia, ha dichiarato la prefettura di Vienne su X. Sempre secondo il ministro, laè legata al traffico di

"Posso confermarlo", ha scandito, aggiungendo che oggi "queste sparatorie non avvengono in Sud America, ma a Rennes, a Poitiers, in questa Francia"

